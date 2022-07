Bargiggia: Juve scossa dal primo no

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, attraverso il suo profilo twitter, ha fornito alcune importanti novità sulla situazione Koulibaly-Juve: come si apprende dal tweet, La Juventus sarebbe in forte difficoltà visto il primo e secco “No” da parte del centrale senegalese che tutto vorrebbe fare fuorché tradire la piazza napoletana e rinforzare la storica rivale, nonostante Ramadani faccia di tutto per portarlo a Torino. La Juve si è cautelata incontrando anche gli agenti di Milenkovic dai quali ci sono state risposte abbastanza positive, ma non definitive. Inoltre, sul centrale della viola è in vantaggio l’Inter.