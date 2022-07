Il Napoli, con il suo D.S. Giuntoli, lavora constantemente per trovare profili giusti nel reparto difensivo. La lista è infinita e si aggiungono sempre nuovi nomi per lavorare su più tavoli e concentrarsi sul migliore. Nelle ultime ore, Footmercato, ha fatto rimbalzare la voce dell’interessamento dei partenopei su Jean-Clair Todibo, difensore e all’occorrenza anche centrocampista del Nizza. Su di lui però gira vigile anche il Siviglia. Il Nizza dal canto suo non vorrebbe privarsi di uno dei migliori elementi della rosa. Da segnalare la presenza sul 22enne di Manchester United e del Newcastle. Da seguire il caso Todibo dunque, perché può essere un obiettivo del mercato estivo.