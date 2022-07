Dopo l’annata travagliata, Alex Meret sembrava destinato ad essere il titolare tra i pali per la prossima stagione. Doveva arrivare il rinnovo per rafforzare il rapporto tra le parti, cosa che non è ancora arrivata. Il ragazzo e la dirigenza non trovano la quadra giusta e per questo l’addio appare sempre più vicino. L’ex Spal ha qualche offerta dall’Italia, sullo sfondo il Torino mentre la squadra più interessata è l’Empoli, il quale pare dovesse rimanere orfano di Vicario. I partenopei devono pararsi e farsi trovare pronti per trovare il giusto sostituto. Navas e Kepa sono i nomi più interessanti ma i loro stipendi rappresentano un ostacolo per il monte ingaggi azzurro. Più appetibili sono i nomi di Maximiano del Granada, anch’esso obiettivo della Lazio, e Yann Sommer portiere del Borussia Monchengladbach e della nazionale Svizzera. La porta azzurra è ancora tutta da scrivere. Così scrive il Corriere dello Sport sulla situazione del portiere italiano