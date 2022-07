Andrea Petagna è sempre più lontano dalla terra campana. In Italia tante squadre lo apprezzano e lo vorrebbero nella loro rosa. Dalla Sampdoria al Torino passando per il Monza. Proprio la squadra neopromossa, che appare la più forte economicamente tra le tre, sta insistendo sul numero 37 del Napoli. Il piano Pinamonti si sta complicando, quello Icardi ancora deve realmente partire e quindi Galliani sta pensando con una filosofia da neopromossa per quanto riguarda la punta. Petagna è disposto a giocarsi le sue carte in Lombardia, terra che lo ha visto crescere all’Atalanta e poi la veste da calciatore cardine alla Spal. A Napoli non ha mai brillato ma l’esperienza Monza potrebbe rivitalizzarlo. Queste le news sull’attaccante del Napoli riportate da Sportitalia.