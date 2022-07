Sky, Modugno: “Milenkovic e Kim sono due idee se parte Koulibaly. Su Politano…”

Nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato anche della situazioni di Koulibaly e Politano. Queste le sue dichiarazioni: “Avendo uno come Koulibaly con un solo anno di contratto e tanto mercato, bisogna cercare un sostituto che più o meno si avvicini a quel livello. Due soluzioni possono essere Milenkovic e Kim, ma sicuramente usciranno fuori altri profili. Anche Politano ha mercato, ma qui c’è qualche valutazione in più da fare. Le parole dell’agente su Spalletti? Credo che tutto si possa ricomporre, ma il mercato è lungo e un’offerta seria può essere presa in considerazione”.