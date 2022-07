Sky, Marchetti: “Futuro Koulibaly? Il senegalese in testa ha solo Napoli e Barcellona, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul futuro di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: “Mi sono già espresso in passato sull’argomento e, ad oggi, non è cambiato nulla. Koulibaly non ha alcuna intenzione di andare alla Juventus, nonostante l’offerta di contratto avanzata dai bianconeri sia di tutto rispetto. Il senegalese spera di trovare l’accordo economico con il Napoli, in alternativa aspetterà il Barcellona. Il club catalano ha espresso già da tempo il suo interesse per l’ex Genk e, nonostante l’arrivo di Christiansen dal Chelsea, è alla ricerca di un altro difensore centrale“.