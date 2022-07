La telenovela riguardante la trattativa Deulofeu-Napoli continua. Nel corso della trasmissione Radio Goal di KissKissNapoli è intervenuto il giornalista di Sky Francesco Modugno: “L’accordo totale tra Udinese e Napoli per Deulofeu non c’è. C’è ancora qualcosa da limare, sia tra le due società che tra gli azzurri e il giocatore.”

“Nel caso in cui Ounas e Politano vadano via, il Napoli si fionderebbe sullo spagnolo. Al momento però, l’affare non è in dirittura d’arrivo, anzi…”