Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Gerard Deulofeu è il nome in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti come rinforzo per l’attacco del Napoli. In questo periodo pareva che la trattativa si fosse arenata, ma in realtà è solamente in stand-by.

La prima cosa che gli azzurri stanno aspettando è la cessione di uno dei propri attaccanti, in modo da liberare un posto da riservare poi allo spagnolo. Occhi puntati in particolar modo su Politano e Ounas, con il primo nel mirino del Valencia che però non può arrivare ai 20 milioni richiesti dal Napoli, e il secondo che pare essere ancor più vicino a dire addio.

Il club partenopei ha l’accordo con Deulofeu e una base d’intesa con l’Udinese per 15-16 milioni di euro. Intanto il giocatore ha iniziato la stagione con i friulani, ma uno dei ritiri a cui la squadra prenderà parte potrebbe concludersi in anticipo per lui. Gli azzurri restano vigili aspettando una cessione: la situazione al momento è ferma ma potrebbe succedere tutto rapidamente.