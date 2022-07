Marotta: “Lavoriamo per essere sostenibili! Dybala? In attacco siamo a posto, vi spiego”

Il direttore sportivo dell’Inter, Beppe Marotta, assieme all’allenatore, Simone Inzaghi, sono intervenuti nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del club lombardo. Queste le sue parole sul mercato e non solo: “Lavoriamo giorno e notte per mantenere una stabilità finanziaria. Ciò non significa che non abbiamo intenzione di conquistare titoli, ma che saremo più attenti a sfruttare le occasioni.

Dybala rappresentava una grande opportunità in questo senso ma in attacco siamo a posto! Al calciatore rinnovo i miei più grandi auguri per il futuro visto il grande rapporto di stima reciproco che abbiamo. Purtroppo però, al momento, abbiamo un reparto offensivo composto da ben sei pedine: Lukaku, Lautaro, Dzeko, Correa, Sanchez e Pinamonti“.