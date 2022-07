KKN – Svanberg acquisto perfetto in caso di cessione di Fabian

Il profilo di Mattias Svanberg è molto caldo per il Napoli. Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha parlato della possibilità di vedere il giocatore del Bologna alle pendici del Vesuvio. Ora, arrivano conferme anche dalla radio ufficiale della SSC Napoli KissKissNapoli.

Stando a quanto riportato, in caso di cessione di Fabian Ruiz, Svanberg verrebbe subito preso in considerazione dai dirigenti del club azzurro. Ad agevolare la trattativa potrebbe essere il fattore che il 23enne avrebbe voglia di lasciare Bologna. Il centrocampista ha infatti il contratto in scadenza nel 2023.