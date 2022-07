Secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, non ci sono sviluppi concreti sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino può diventare un’idea per molti club italiani, come il Milan, la Roma e l’Inter, che lo ha messo però in stand-by, ma nessuno, neanche il Napoli, ha fatto un’offerta concreta. Intanto il giocatore pare stia valutando ipotesi estere, dal momento che ci sono varie squadre che hanno iniziato a informarsi.