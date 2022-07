Kiss Kiss- Politano: niente Valencia. Novità su Svanberg e Tatarusanu

Kiss Kiss ha fatto il punto sul mercato partenopeo: “Matteo Politano sarà a Dimaro l’11 luglio. Da escludere la pista Valencia perché il club spagnolo non ha i fondi necessari per acquistarlo. La prima offerta non ha soddisfatto gli azzurri. Per quello che concerne Svanberg, il dirigente del Bologna ci ha fatto sapere che il calciatore interessa al Napoli, ma prima il club di Aurelio De Laurentiis dovrebbe dismettere un centrocampista”.

Su Victor Osimhen: “Il Napoli ha fissato il prezzo di Victor Osimhen: il nigeriano ha una valutazione di circa centoventi milioni di euro. L’attaccante piace al Bayern Monaco, importantissimo club tedesco”.

Su Tatarusanu: “Il calciatore di proprietà del Milan è monitorato con grande attenzione anche dal Napoli. Nelle idee di mister Luciano Spalletti potrebbe essere il secondo del titolare Alex Meret. A breve potrebbero esserci delle novità a tal riguardo”.