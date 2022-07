Il Mattino – Il Napoli pensa a Sirigu e Tatarusanu, ma c’è da battere la concorrenza

Come già anticipato da numerose indiscrezioni, il Napoli ha scelto Alex Meret come primo portiere per la prossima stagione e starebbe cercando un secondo. Il profilo che interessa agli azzurri si avvicina di più ad un giocatore di esperienza, e secondo Il Mattino sono due al momento le possibili piste da seguire. Una è quella che porta a Sirigu, svincolato dal Genoa, sul quale c’è da battere la forte concorrenza della Lazio, mentre l’altra è quella che va su Tatarusanu, per il quale c’è da trattare con il Milan.