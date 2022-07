Ola Solbakken è da tempo uno dei pupilli del taccuino di Cristiano Giuntoli. L’esterno classe 98′ è in scadenza col Bodo Glimt a dicembre 2022 e diverse squadre si sono fatte avanti per accaparrarsi il giovane che ha tanto impressionato in Conference League con la maglia dei norvegesi. Come riportato da Michele Criscitiello, esperto di calciomercato, sui suoi profili social, il Napoli sembrerebbe aver superato la concorrenza della Roma e ADL punterebbe a chiudere subito la trattativa.