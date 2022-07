Cm.com – Per Solbakken non si escludono incontri con Roma e Napoli. Le ultime

In giornata si è parlato dell’accostamento del norvegese Ola Solbakken al Napoli. Ieri il giocatore è arrivato a Roma insieme al suo procuratore e adesso ha già fatto ritorno nel suo paese. Non è da escludere, secondo Calciomercato.com, un incontro con la Roma, anche se il club giallorosso non ha confermato la cosa in nessun modo: tuttavia, l’interesse dura da mesi e ci sarebbe già un accordo di massima. Intanto il suo club, il Bodo Glimt, ha già fatto sapere che non lo lascerò partire prima dei preliminari di Champions League, ma in realtà Solbakken può già accordarsi con qualsiasi club avendo il contratto in scadenza tra 6 mesi. Non è da escludere un incontro con il Napoli, dal momento che Luciano Spalletti lo ha tenuto d’occhio durante la stagione appena trascorsa.