Kalidou Koulibaly è il pilastro che Spalletti ha individuato per costruire la squadra del prossimo anno, squadra che potrebbe essere un po’ cambiata in alcuni uomini.

Al momento, però, la sua permanenza o il suo rinnovo sono solo delle ipotesi, ma non certezze. Per il suo futuro, KK ha molteplici strade da scegliere e non tutte portano ad una permanenza a Napoli.

Il Barcellona continua il pressing su KK, ma anche un altro top club come il PSG(che già lo sondò in passato) segue con attenzione la querelle del senegalese, ed entrambi i club sono pronti ad avanzare un’offerta importante; bisogna capire solo quando capiterà.

Fonte: TMW.