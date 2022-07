Nelle scorse settimane, si è parlato tanto di un possibile arrivo a Napoli di un giocatore che è sempre stato un pupillo di De Laurentiis: Federico Bernardeschi.

Ma, sin dai giorni successivi, le voci su questo arrivo sono via via sempre più scemate. Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha spiegato la situazione Bernardeschi-Napoli.

Secondo l’esperto di mercato, non c’è mai stata una vera trattativa, in quanto il giocatore chiede un contratto da 3.5 milioni a stagione, che nessuno in Italia può garantire. Al momento, per il giocatore, a quelle cifre ci sono state solo offerte dalla Turchia, che non sono gradite.

Per cui, o Bernardeschi abbassa le pretese d’ingaggio per restare in qualche club in Italia, oppure il suo futuro sarà un’incognita e sempre più lontano da palcoscenici importanti.