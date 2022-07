Zinedine Machach dice addio al Napoli dopo quattro anni. L’algerino venne acquistato a zero dagli azzurri dal Tolosa, ma in un tutto questo arco di tempo non ha convinto nessuno degli allenatori passati in terra campana. Tanti prestiti falliti che hanno messo in evidenza il livello del calciatore evidentemente non da Napoli. Con i partenopei non ha mai esordito tra l’altro. Lo scorso pre-campionato aveva lasciato qualche scintilla, subito spenta prima dell’inizio del campionato. Dopo l’ultima parentesi in prestito secco all’Honved, ha firmato con il Ionikos Nikaias, squadra militante nella massima serie greca. Il 26enne ex Tolosa si è mostrato entusiasta nell’iniziare la nuova avventura del suo cammino professionistico. Il calciatore si è detto pronto ad iniziare il percorso con la squadra greca e a vincere più partite possibili per raggiungere gli obiettivi della nuova società.