La rivoluzione in casa Napoli non accenna placarsi. Dalla porta al centrocampo passando per la difesa, un squadra pronta al cambiamento. Infatti pure l’attacco avrà dei movimenti, non tanto Osimhen, il quale pare quasi certa la permanenza. Ma Mertens è ormai svincolato e anche il nome di Andrea Petagna è finito sul mercato. Lo scorso anno ha totalizzato 32 presenze, considerando tutte le competizioni giocate dai partenopei, solo 9 da titolare e un bottino molto misero, con 4 reti e 5 assist appena. Numeri che non convincono più la dirigenza azzurra. Per questo molte società di Serie A sono pronte a farsi avanti. Si è parlato molto di Torino e Sampdoria, ma nelle ultime ore il neopromosso Monza ha messo nel mirino l’ex Spal. Bomber che piace molto a mister Stroppa, facendo iniziare la trattativa così a Galliani per regalare l’ennesimo colpaccio per la prossima stagione.