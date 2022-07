Tra i tanti nomi che il Napoli valuta per l’attacco, negli ultimi giorni è spuntato anche quello di Correa, giocatore che l’Inter vorrebbe mandare via e magari dare lo spazio a Dybala nella rosa neroazzurra.

Al momento, la pista Correa è una pista suggestiva per il Napoli, ma sarà una trattativa difficile per il Napoli, dato che l’Inter non lo vuole cedere in prestito(almeno gratuito), anzi vorrebbe rientrare dai 30 milioni spesi l’anno scorso.

Ma, i contatti con il Napoli vanno avanti, dunque la pista Correa potrebbe essere un’opportunità per il Napoli.

Fonte: Tuttosport.