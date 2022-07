Federico Bernardeschi, giocatore svincolato, per ammissione del presidente De Laurentiis, aveva ricevuto un’offerta dal Napoli.

Il suo nome è sempre stato, in realtà, una suggestione e con il passare dei giorni, l’interesse è scemato.

Adesso il suo futuro potrebbe essere in Europa, in quanto l’Atletico Madrid pensa a lui come innesto a parametro zero.

Fonte: Sky Sport.