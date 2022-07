Ieri, nel corso di Calciomercato l’originale, Gianluca Di Marzio ha parlato anche delle mosse di mercato del Napoli, ora che il mercato si è aperto.

In casa Napoli, va risolto il rebus Koulibaly, giocatore in scadenza e in bilico tra una cessione, rinnovo o permanenza con un contratto in scadenza.

Nel caso KK dovesse andar via, oltre a Kim, ADL ha sondato il terreno per Milenkovic, altro assistito di Ramadani, anche se, al momento, il serbo sarebbe anche in orbita Inter.

Fonte: Sky.