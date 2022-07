Daniele Verde è un giocatore che allo Spezia sembra aver dimostrato, dopo tanto girovagare, che ha tutte le qualità, in primis il talento, per essere protagonista in A.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse del Napoli per Daniele Verde, in quello che per lui sarebbe un ritorno a casa, ma al momento potrebbe essere solo una suggestione.

Lo Spezia del nuovo allenatore Gotti vuole ripartire da alcune certezze, tra cui Verde.

Fonte: Il Messaggero.