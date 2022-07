Gazzetta: Mertens potrebbe ritrovare Milik a Marsiglia

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive del possibile approdo in Francia di Dries Mertens, a quanto pare finito nella lista del Marsiglia:

“A proposito, si capirà presto se Kvaratskhelia – ufficializzato ieri – sarà “da Napoli”, nel senso cose sarà capace di infiammare il Maradona come il suo predecessore Insigne o come “Ciro” Mertens – che è entrato nel mirino del Marsiglia. Curioso come il belga possa eventualmente ritrovare Milik, del quale in pratica prese il posto come centravanti nell’era Sarri a causa dell’ infortunio del polacco. Nacque in quel momento la squadra capace di produrre il calcio più bello visto a Napoli negli ultimi anni”.