Gazzetta: chi sarà il vice Meret? Spuntano due nomi

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive della ricerca da parte del Napoli per un vice-Meret, dopo il rinnovo del portiere friulano:

“Adesso è – sarà – il turno di Meret, magari con dietro un “totem” come Sirigu (anche se la pista che porta a Maximiano del Granada va seguita con attenzione). Nessuna ombra particolare alle spalle dell’ ex numero uno dell’ Udinese perché è parso evidente a tutti – Spalletti compreso – che Meret ha bisogno innanzitutto di fiducia. Del resto, dall’estero il Napoli – con Ancelotti in panchina – ha importato anche l’alternanza in un ruolo, quello del portiere, che in precedenza aveva quasi una sacralità nelle gerarchie. Così, sin dal primo anno di Carletto le porte sono diventate girevoli con Karnezis che in quella stagione fece nove apparizioni in A”.