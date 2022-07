Il Napoli si muoverà sul mercato in maniera molto precisa e molto oculata, per cercare di consegnare a Spalletti una squadra pronta ma allo stesso tempo giovane e che possa crescere nel tempo.

Ma prima bisognerà operare in uscita e il Napoli, in questo momento, ha quattro situazioni da risolvere: Politano, Ounas, Demme, Petagna. Per Politano ci sono gli interessamenti di Milan, Roma e Valencia(anche se il Napoli ha già rifiutato un’offerta di 10 milioni di euro).

Ounas piace a Monza e Torino, per Demme si prospetta un ritorno in Germania, mentre per Petagna c’è sempre l’ipotesi Monza.

Fonte: Corriere dello Sport.