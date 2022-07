Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha detto la sua anche sulla questione Mertens-Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni: “Inter e Juve spendono, si stanno rinforzando, il Napoli è fermo. Ma il Napoli non può spendere come loro: la loro politica è stata sempre cercare giovani, ma di qualità. Mertens? Gli avrei fatto due anni di contratto. Dove lo trovi un altro così? Già inserito nel contesto, innamorato di Napoli. Ha esperienza, può giocare titolare o fare ingressi di qualità, anche “falso nove”. Devi cercarne un altro che non conosce le pressioni di Napoli, e comunque pagarlo non poco. Ma non tutto quello che fanno a Napoli lo capisco sempre, se non che devono guardare il bilancio, e quello lo fanno molto bene. Però un giocatore così lo devi tenere”.