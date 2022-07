Tuttosport – Anche la Fiorentina vuole Mertens, possibile corsa a tre per il belga

Dries Mertens è ufficialmente svincolato, non avendo rinnovato (o non ancora) il contratto con il Napoli. A questo punto ci sono diversi club che starebbero pensando ad un colpo a parametro zero, andando a puntare sul belga per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarebbe fortemente interessata e spera di approfittare della situazione. Ma in Serie A c’è anche la Lazio, che tra tutte le concorrenti sarebbe quella in vantaggio, con Maurizio Sarri che ha già allenato Mertens a Napoli e da tempo sogna di accoglierlo a Roma. E’ da tenere d’occhio anche il possibile tentativo dell’Anversa di riportare il giocatore in Belgio, e dunque al possibile innesco di una corsa a tre (Napoli escluso).