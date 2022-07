DG Cremonese: “Il Napoli vuole trattenere Gaetano, non tornerà da noi”

In occasione dell’apertura del calciomercato, il DG della Cremonese Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Il dirigente ha detto: “La Cremonese deve fare acquisti in linea con il nostro DNA e la nostra idea. Rappresentiamo una piccola e bella città e abbiamo un grande presidente.”

Si è poi soffermato sui profili dello juventino Fagioli e del napoletano Gaetano. I due hanno trascorso l’ultima stagione in prestito alla squadra lombarda. Braida ha dichiarato: “La Juve e il Napoli vogliono trattenere i loro giocatori. Nel caso in cui ci sia la possibilità, saremo i primi a farci vivi; al momento non ci soni speranze che i due tornino da noi.”

Gianluca Gaetano ha messo a segno 7 gol e 5 assist nell’ultima annata di Serie B ed è pronto a dare il proprio contributo a Spalletti.