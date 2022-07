CorrSport: su Politano ci sono anche Milan e Roma

Oggi Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse di alcuni club di Serie A, tra cui Milan e Roma, per Matteo Politano, in uscita dal Napoli:

“L’esterno piace al Valencia – la prima offerta di una decina di milioni è stata ritenuta troppo bassa – ma gli spagnoli stanno facendo i conti con perdite per una settantina di milioni e in questo momento hanno come priorità quella di sfoltire la rosa per fare cassa. Potrebbe approfittarne il Milan, che cerca un esterno destro e ha fatto un sondaggio e la Roma, il cui mercato in entrata è però al momento condizionato dal rebus Zaniolo”.