Nelle ultime ore si è parlato molto del tandem Meret-Gollini come nuovo dualismo per la porta azzurra della stagione 2022-2023; il portiere del Tottenham vorrebbe giocare di più, dato che al club inglese era il secondo.

Ma, secondo Sky Sport, il futuro di Gollini sarà sì in Italia, ma non al Napoli: il portiere ex Atalanta piace a due club che possono rilanciare la carriera di questo giovane talento.

Stiamo parlando di Fiorentina e Torino, due squadre dove Gollini potrebbe esaltarsi.

Fonte: Sky Sport.