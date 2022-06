Luca Marchetti, esperto di mercato, ha fatto il punto a Sky Sport del mercato del Napoli, e in particolare ha fatto il punto sul futuro di Koulibaly.

Marchetti ha citato quali club sono su Koulibaly, e ha anche detto e svelato i piani del Napoli in caso di cessione del senegalese. Queste le sue parole:

“Koulibaly è nel mirino del Chelsea, insieme a Skriniar e De Ligt! Il Napoli non è su Bremer, in quanto su Bremer ci sono già Inter e Juventus. Il Napoli sta risolvendo la questione Ostigard, che è ai dettagli, mentre in caso di KK, il Napoli andrà su Kim del Fenerbache”.

Fonte: Sky Sport.