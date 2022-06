Giuntoli va a pescare in Ligue 1 il nuovo nome per completare il pacchetto difensivo. Molti lo definiscono il nuovo Walter Samuel e stiamo parlando di Facundo Medina. Al programma “Si gonfia la rete” sono state rivelate le cifre per portare a buon fine il colpo: si tratta di un’operazione tra i 15 e i 17 milioni e arriverebbe qualora Koulibaly facesse le valigie. Questo e altro per accaparrarsi il gioiellino già in orbita nazionale