Paolo Bargiggia annuncia sul suo profilo Twitter che il Napoli ed Alex Meret hanno trovato l’accordo per il rinnovo: si aspetta solo l’annuncio in settimana. Si parla di un ingaggio di circa 1,5 mln a stagione fino al 2027. Per il suo vice, il Napoli vorrebbe chiudere per Gollini con l’Atalanta sulla base di un prestito gratuito e un riscatto a 6 mln. Come alternative, pronti Sirigu e altri profili dall’estero.