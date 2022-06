Il Mattino – Il Napoli pensa a Correa dell’Inter per l’attacco

Come riporta Il Mattino nella sua edizione odierna, il Napoli sembra aver messo gli occhi su Joaquin Correa dell’Inter. Al momento la società azzurra vorrebbe intavolare una trattativa con i neroazzurri, che chiedono per il fantasista argentino circa 30 milioni. Il club di De Laurentiis sembra aver individuato nell’ex Lazio il sostituto ideale di Mertens, che è prossimo all’addio. Per il nazionale albiceleste gli azzurri vorrebbero un prestito oneroso con diritto oppure obbligo di riscatto, ma la società del presidente Zhang dovrà abbassare le pretese per il cartellino del fantasista.