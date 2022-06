GdS – Il Granada apre al prestito per Maximiano

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Granada è pronto ad accettare le condizioni proposte dal Napoli per il portiere Luis Maximiano. Gli azzurri vorrebbero prelevare dagli spagnoli il portiere in prestito e fissare un diritto di riscatto che si aggira sui 10 milioni di euro. Il club spagnolo sembra pronto ad ascoltare la proposta azzurra e la trattativa tra i due club potrebbe presto avere una svolta decisiva. Al momento il nome più quotato per la porta è proprio quello del portiere portoghese, ma bisogna comunque tenere in considerazione che gli azzurri sono molto vigili su Salvatore Sirigu per il ruolo di secondo.