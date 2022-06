Ag. Kvaratskhelia: “Saranno 3 i club che si divideranno i soldi spesi dal Napoli”

Nel corso dell’intervista tenuta in Georgia con il suo assistito, l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha parlato dei soldi spesi dal Napoli per il ragazzo. L’affare per portare a Napoli l’ex Dinamo Batumi è costato agli azzurri 10 milioni di euro, che a detta dell’agente del calciatore non andranno tutti al club georgiano. Infatti l’ex squadra dell’esterno, la Rubin Kazan riceverà una parte di questi soldi, e una piccola parte andranno invece alla Lokomotiv Mosca, club nel quale ha giocato in prestito. Queste le parole del procuratore: “Il Napoli ha acquistato Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi, e non dal Rubin Kazan. Ma i soldi spesi dagli azzurri verranno suddivisi dai due club, e una piccola parte andrà alla Lokomotiv Mosca”.