Il noto esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fatto sapere attraverso il proprio portale che è arrivata la firma sul rinnovo di contratto per Alex Meret. Il portiere ex Udinese sarà il portiere titolare degli azzurri grazie ad un contratto che lo legherà ai partenopei fino al 2027. L’estremo difensore, dopo il costante dualismo con David Ospina, si è deciso a prolungare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio proprio dopo la scadenza del contratto del colombiano ex Arsenal.