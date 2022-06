TMW – Impallomeni: “Che colpo del Napoli con Kvaratskhelia! Mercato? Vi dico la mia”

Il noto giornalista ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul mercato del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Il Napoli, e non solo, sta facendo un mercato di attesa! Per le problematiche dovute al Covid molte società aspettano di piazzare qualche cessione prima di procedere con gli acquisti. Squadre come quella di ADL si autofinanziano e, in questi casi, vendere bene è la chiave per fare un ottimo mercato. Nonostante il campionato inizi presto quest’anno, il mercato ufficialmente inizia domani per cui, in questo caso, il tempo sarà amico.

Nel frattempo gli azzurri hanno utilizzato il tesoretto guadagnato con la qualificazione alla prossima Champions per piazzare due grandi colpi. Quello che mi entusiasma di più però è sicuramente Kvaratskhelia! Il georgiano ha nel repertorio delle giocate da grandissimo campione. Inoltre è molto giovane e potrà sicuramente migliorare sotto la guida di Luciano Spalletti. Bisognerà però capire come si ambienterà, se si dovesse creare subito un buon feeling con i compagni potrebbe essere determinante sin dal primo match col Verona“.