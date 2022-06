SKY – Seguito anche dal Napoli, Cancellieri pronto a passare alla Lazio: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore la Lazio avrebbe superato la concorrenza di diversi club di Serie A per assicurarsi le prestazioni di Matteo Cancellieri. L’esterno del Verona, accostato anche al Napoli ma ad un passo dal finire al Sassuolo, sarebbe pronto per trasferirsi alla corte di Maurizio Sarri. Solo venti anni ed un futuro roseo ad attenderlo, il calciatore si è messo in mostra nell’ultima stagione sotto la guida di Tudor. Adesso i capitolini sono pronti a prenderlo ed, per riuscirci, hanno proposta la Verona una cifra vicina agli otto milioni di euro!