Sky, Marchetti conferma: “Il Chelsea ha bisogno di ben due difensori! Koulibaly ipotesi solida”

Il noto esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per dire la sua sugli ultimi movimenti in entrata del Chelsea. Queste le sue parole: “I londinesi hanno perso non uno ma ben due difensori a parametro zero! La nuova dirigenza al momento lavora soprattutto a questo ruolo ed ha guardato in maniera molto interessata in Serie A. Dopo aver preso contatti per De Ligt e Skriniar, il Chelsea ha fatto un primo sondaggio anche per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha rifiutato un contratto non all’altezza da parte del Napoli ed ora si guarda anche intorno. Gli azzurri che hanno bisogno di vendere, non farebbero troppa resistenza per trattenere il difensore che, tra l’altro, è anche in scadenza“.