Sky, Di Marzio: “Sembrava fatta invece sfuma l’arrivo di Casale al Monza, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha svelato importanti dettagli sul suo portale circa la trattativa che avrebbe visto Nicolò Casale passare al Monza. Queste le sue parole: “Dopo aver trovato l’accordo con il Verona, nella giornata di oggi è arrivato l’incontro tra la dirigenza del Monza e gli agenti del calciatore. Purtroppo però per i tifosi lombardi, non è stato raggiunto l’accordo economico con l’entourage del difensore che, almeno per il momento, resterà al Verona“.

Fumata nera dunque per il trasferimento di Casale! Adesso le squadre interessate a lui potranno avere una seconda possibilità. Il Napoli è da tempo sul calciatore e, se non dovesse concretizzarsi il colpo Ostigard, potrebbe piazzare l’offerta vincente.