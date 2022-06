Alessandro Zerbin, volto noto dopo l’ultima stagione con il Frosinone, è diventato un prezioso jolly per ADL e tutta la società Napoli. Spalletti ha dichiarato di volerlo valutare nel ritiro a Dimaro. Nel mezzo dell’entusiasmo dei tifosi e della speranza della dirigenza di avere un campione tra le mani, spunta il procuratore del ragazzo che parla di rinnovo. Infatti Furio Valcareggi, agente di Zerbin, ha annunciato: “Con Giuntoli non ci sono stati ancora contatti, il rinnovo in scadenza nel 2025 non è fatto per niente. Io penso che Napoli sia la piazza giusta per Alessandro, il presidente è una persona astuta e preparata, sono sicuro che attrezzerà una squadra all’altezza delle big italiane”. In questo modo ha concluso a Radio Kiss Kiss Valcareggi.