GdS – Non solo Napoli, un altro club di Serie A piomba su Colwill del Chelsea: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non solo il Napoli avrebbe messo gli occhi su Levi Colwill del Chelsea. Il difensore che ha giocato all’Huddersfield in Championship l’ultima stagione, è ricercato da diversi club. Il calciatore di 19 anni infatti è finito nel mirino dell’Atalanta. I bergamaschi puntano a rinforzare il reparto difensivo se dovesse concretizzarsi la cessione di Merih Demiral. Nonostante sia stato riscattato in questa stagione infatti, il turco non è convinto di voler proseguire la sua stagione alla Dea. Occhio alla sfida tra Napoli e Atalanta dunque per il giovanissimo giocatore londinese.