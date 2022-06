TMW – Brekalo è ancora nei piani del Napoli, contatti col Wolfsburg

Il Napoli ha l’obiettivo di sostituire i giocatori che diranno addio alla maglia azzurra. In questo senso torna in voga il nome di Josip Brekalo. L’attaccante esterno ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Torino, ma il possessore del cartellino è il Wolfsburg. Il croato ha deciso di non restare ai piedi della Mole perché vuole giocare la Champions League.

Il suo problema è che neanche i lupi si sono qualificati alla maggior competizione europea, bensì hanno rischiato la retrocessione per gran parte dell’annata. Per questo motivo Napoli potrebbe essere la destinazione giusto per Brekalo. La squadra di Frank Witter valuta il giocatore 10 milioni di euro. A riportare la notizia è TuttoMercatoWeb.com. Il classe ’98 si piazzerebbe perfettamente sulla trequarti di mister Spalletti.