Longari: “Deulofeu non dipende da Mertens, Casale più di Ostigard”

Durante la trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista Gianluca Longari. Il reporter ha fatto il punto sul mercato del Napoli, chiarendo delle situazioni molto interessanti.

Sulla società azzurra ha dichiarato: “Come tutte le altre squadre italiane, il Napoli sta aspettando di cedere per poi acquistare. La priorità di Giuntoli, al momento, è rinnovare tutti i contratti in scadenza. Spalletti vede Koulibaly come leader massimo, quindi il senegalese deve assolutamente rimanere.”

Poi si è concentrato su particolari trattative: “Non è detto che debba andare via Mertens per poter vedere Deulofeu a Napoli: potrebbero bastare le cessioni di Politano e Ounas. La vicenda Ostigard è tutt’altro che chiusa, per questo motivo i partenopei pensano a Casale.”