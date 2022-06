Giornata piena di notizie in casa Napoli sul fronte portieri. Mentre il futuro di David Ospina sembra sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita, Alex Meret è vicino al rinnovo con gli azzurri. Inoltre, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Marca, la società di De Laurentiis ha messo nel mirino Luis Maximiano, attualmente di proprietà del Granada. Il portoghese ha espresso la volontà di andare via dopo solo un’anno nella città spagnola; la causa di questa decisione sarebbe la retrocessione in seconda divisione dei Nazaries.

Nonostante la clausola risolutoria di Maximiano si sia abbassata notevolmente, il Napoli punta ad un prestito. Il Granada apre la porta agli azzurri proponendo un prestito con diritto di riscatto, che si convertirebbe in obbligo nel caso in cui i bianco-rossi non riescano a tornare in Liga. La trattativa sembra intavolata nel migliore dei modi.