Il futuro di Giovanni Simeone sembra appeso a un filo. Dopo essere stato riscattato per 11 mln dal Cagliari, il Verona aspetta l’offerta giusta per fare cassa. Per ora si sarebbero mossi il Siviglia, il Napoli, che segue il giocatore qualora Petagna se ne andasse e il Monza che, viste le trattative quasi sfumate per Joao Pedro e Pinamonti, sarebbe disposta a farci un pensierino.