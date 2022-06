L’estremo difensore del Napoli, David Ospina, è in scadenza di contratto e molto probabilmente si dirigerà in Arabia Saudita. La società azzurra sembra non aver trovato un accordo sul prolungamento del contratto dell’azzurro. Il portiere colombiano potrebbe accettare l’offerta dell’Al-Nassr, ed andrebbe a guadagnare, stando a quando riferito da Kiss Kiss Napoli, circa 3,5 milioni di euro netti a stagione per due anni.