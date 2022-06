Boni: ” Solbakken e Ostigard sono fortissimi, i tifosi si fanno condizionare dal prezzo”

Loris Boni parla del mercato del Napoli. L’ex giocatore ed esperto di calcio norvegese ha detto queste parole sugli obiettivi del Napoli : “Solbakken è un giocatore molto forte, ha un grande fisico ed a livello tecnico è ben piazzato. Mi dispiace che venga scoperto solo ora, dato che sono già due anni che sta facendo ottime prestazioni“.

Boni continua ” troppo spesso si lasciano guidare dal prezzo del giocatore. I fenomeni ci sono, bisogna solo saperli andare a prendere. Non ci dimentichiamo che Haaland fu acquistato dal Molde per appena 4,5 milioni di euro. Il prezzo non dice tutto “.

Infine conclude spendendo alcune parole anche per il centrale di difesa:” Ostigard e Fabio Cannavaro dal punto di vista tecnico non è azzardato. Ha quelle qualità di anticipo e marcatura. Io credo che Ostigard possa essere una valida alternativa nella difesa del Napoli“